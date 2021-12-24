Стилісти відомих знаменитостей не обмежуються люксовими елементами гардероба. Кожна зірка – індивідуальність, тому створити аутфіт з речей від Prada, Louis Vuitton, Dior чи Bottega Veneta, які є у всіх зірок, – завдання мінімум. Тепер селебретіз хочуть одягатися в локальні бренди, які створюють речі нічим не гірші, ніж преміальні марки.

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Такі знаменитості, як Граймс, Емілі Ратажковскі чи Кендалл Дженнер досить часто потрапляють під приціли стрітстайл-фотографів у вбранні від українських дизайнерів. Для нас є справжньою гордістю, що такі популярні зірки демонструють український виріб на увесь світ.

Кортні Кардашян

На турнір UFC 260 у Лас-Вегасі Кортні Кардашян одягнула лаковану чорну сорочку від бренду TTSWTRS. Засновницею та креативною директоркою бренду є українська дизайнерка Анна Осмехіна. Виріб світська левиця обрала з колекції FW 2020-21. Це не вперше Кортні обирає річ від цього бренду. Раніше вона вже з’являлася перед камерами у сірому боді.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму UFC

Граймс

Канадська співачка Граймс любить незвичний одяг, тож її часто помічають в одязі від українського бренду TTSWTRS, що виготовляє вбрання з принтом татуювань. Знаменитість приміряла лосини з шотландською спідницею, а за кілька місяців з’явилася перед камерами стрітстайл-фотографів у темно-синьому костюмі.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму співачки



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму Just Jared

Софі Тернер

Одна з головних героїнь серіалу "Гра престолів" Софі Тернер обрала для шопінгу в Лос-Анджелесі оригінальну модель джинсів Wader Jeans від київського бренду Ksenia Schnaider.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму бренду

Бланка Міро

Модна інфлюенсерка з Піренеїв Бланка Міро обожнює нетривіальні речі. Дівчина часто одягається досить незвично та приваблює до своєї персони увагу стрітстайл-фотографів. Навесні білявка створила ефектний образ з переробленого джинсового жилета та джинсів Fortune Cookie з колекції SS21.

Дизайнери Ксенія та Антон Шнайдери здобули популярність завдяки тому, що почали шити одяг з перероблених матеріалів. Джинси зі старого деніму підкорили багатьох знаменитостей та стали справжнім хітом.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму бренду

Ірина Шейк

На вулицях Нью-Йорка стрітстайл-фотографи помітили Ірину Шейк у тренчі з екошкіри від українського бренду Gasanova. Дизайнерка Ельвіра Гасанова заснувала свою марку у 2014 році. У її сукні з прозорої тканини в сіточку одягалися сестри Кардашян та Джіджі Хадід.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму бренду

Алессандра Амбросіо

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо для зйомок обрала плаття від української марки NUÉ. Бренд працює на стику одягу та ювелірних прикрас. Натхненний естетикою старого Голлівуду, вбрання допомагає трансформувати повсякденний образ у вечірній. Саме таку сукню з ювелірною деталлю у вигляді частинки від бра приміряла знаменита манекенниця.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму моделі

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Емілі Ратажковскі

Американська модель Емілі Ратажковскі замилувала мережу сукнею від дизайнерки Світлани Бевзи. Кілька сезонів поспіль модельєрка презентує свої колекції на Тижні моди у Нью-Йорку, тому про наш бренд знають чимало закордонних зірок.

Епатажна Емілі Ратажковскі, яка останнім часом обирає закритий одяг, завітала на вечірку у білосніжній сукні з віскози на довгий рукав. Це плаття дизайнерка представила в рамках колекції осінь – зима 2021. На створення цієї колекції Світлану Бевзу надихнув образ княгині Ольги.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму бренду

Мей Маск

Цього року Мей Маск, яка вдруге приїхала до Києва, спричинила спражній фурор. За кілька днів 73-річна модель зуміла приміряти вбрання від багатьох українських брендів.

Знаменитість одягнула на зустріч довгу синю сукню з плісированими вставками та глибоким розрізом на нозі від української дизайнерки Надії Дзяк та вийшла на сцену у костюмі від дизайнерок Тетяни Земскової та Олени Ворожбит.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму моделі



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму Віталіни Ющенко

Окрім цього, мати винахідника Ілона Маска приміряла оверсайз-костюм ніжного рожевого кольору від українського бренду TTSWTRS дизайнерки Анни Осмєхіної та позувала у бежевому пальті від бренду The Coat, який заснувала Катя Сільченко.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму бренду



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму бренду

Леоні Ганне

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, за інстаграм-сторінкою якої слідкують кілька мільйонів модниць зі всього світу, на відпочинку продемонструвала сукні від українських брендів. Білявка позувала в розкішному салатовому платті J’Amemme за 22 тисячі гривень. Бренд відомий своїми архітектурними силуетами та фірмовими складками, створеними майстрами вручну.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Наступного дня на мальдівських канікулах улюблениця стрітстайл-фотографів зробила розкішні світлини у блискучому платті з блискітками в сіточку та з глибокими розрізами на ногах від Santa Brands.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Згодом у Берліні Леоні Ганне приміряла білі штани від останнього бренду, а в Парижі покрасувалася в костюмі з топу і спідниці від бренду NUÉ, про який ми писали раніше.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Дженніфер Лопес

На церемонії American Music Awards 2021 Дженніфер Лопес викликала фурор, з’явившись у чорному асиметричному піджаку від української дизайнерки Валерії Ковальської. Одяг нашої дизайнерки часто одягають знаменитості. Найцікавішою та найвидатнішою особистістю, що приміряла одяг Valery Kovalska, є принцеса Монако, що стало для команди повною несподіванкою та приємною великою подією.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму бренду

Аріана Гранде

Американська співачка Аріана Гранде записала кліп на свою пісню у чорному топі та штанах з веганської шкіри моделі KILLA від українського бренду CULTNAKED. Засновницею марки є львівська фотографиня та дизайнерка Мері Фуртас.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму Мері Фуртас

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Кендалл Дженнер

Навесні супермодель Кендалл Дженнер приміряла штани choco bar і бандо з веганської шкіри карамельного відтінку від бренду CULTNAKED. Обтислий виріб ідеально підкреслив струнку фігуру представниці клану Кардашян-Дженнер. У своїх дописах Мері Фуртас завжди дякує стилістам знаменитостей за любов та довіру до її речей.



Виходи знаменитостей у вбранні від українських брендів / Фото з інстаграму Мері Фуртас