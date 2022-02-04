27-летняя Анна Неплях пришла в Художественный арсенал, где проходит Неделя моды, на показ бренда Vorozhbyt&Zemskova. Красавица примерила для модного события стильный образ.

Обратите внимание Алина Френдий впервые приняла участие в модном показе Vorozhbyt&Zemskova: фото новой коллекции

Девушка надела черный лиф с прозрачными вставками и черный удлиненный пиджак от бренда JJSQUEE. Изделие украшено красными перчатками с перстнями и бахромой, которые придают ему особую изюминку. Анна отметила, что выбрала блейзер от украинского бренда, потому что марка создает вещи из переработанных материалов. Стоит на сайте такой блейзер 3 900 гривен.

Красавица дополнила образ мини-юбкой, черными сапогами на каблуке и беретом. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на красных губах. Довершила look черная сумка от Chanel.

Стильный образ Анны Неплях / Фото с инстаграма

Стильный образ Анны Неплях / Фото с инстаграма

Публикуя серию снимков в своем инстаграме, на одном из кадров Анна позировала на огромной куче одежды. Такой перформанс создал UFW.

Анна Неплях поддерживает сознательное использование одежды / Фото с инстаграма

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" подняла в своем блоге важную тему по разумному потреблению одежды и отметила, почему на нас плохо влияет тенденция фаст-фешна.

"За последние 20 лет мы почти капитально изменили свое отношение к покупке и использованию одежды, а индустрия моды вышла на второе место в рейтинге отраслей, загрязняющих планету сильнее всего. Я помню как в детстве могла носить 1 свитер пару лет и он при этом прекрасно выглядел! Прекрасно, что UFW поддерживает тенденцию sustaible fashion и я в восторге от этого перфоманса с горой одежды, ведь она напомнила мне мой гардероб", – написала Анна Неплях.

Sustainable Fashion – это экологически устойчивая мода. Брендам, выпускающим одежду, концепция экостойкой моды предлагает использовать не загрязняющие планету технологии и материалы, подлежащие вторичной переработке. Покупателям советуют вместо частого и недорогого обновления гардероба – выбирать качественные вещи, пользоваться ими максимально долго и не выбрасывать после того, как они им надоели.

Полный тест публикации Анны Неплях:

Этот месяц я хочу посвятить расхламлению и реально научиться жить в минимализме и осознанней подходить к покупке вещей.



Меня радует тот факт, что сейчас много дизайнеров, в том числе молодых, создают свои коллекции из переработанных материалов, поддерживая апсайклинг именно по этому мой наряд от JJSQUEE.



В Украине есть прекрасные сервисы, где можно отдать свои вещи. Например, благотворительный магазин Ласка – одни люди приносят что-то в магазин, другие это что-то покупают. Вырученные деньги, за вычетом расходов на содержание магазина, идут на благотворительность.



Так же один из прекрасных сервисов – это lalafo – мобильное приложение для купли-продажи б/у-вещей и поиска недвижимости, работы и услуг. Эти ребята не просто продают ваши ненужные вещи, но и самостоятельно занимаются их транспортировкой.



Меня расстраивает тенденция фаст фешена не только потому что это загрязняет нашу планету, но из-за того, что это негативно влияет на наше ментальное здоровье. Они говорят, что для того чтоб быть успешными, счастливыми, нам нужно внедрять в свой гардероб еженедельно новую вещь. Но нас ведь делают счастливыми не вещи, а люди.