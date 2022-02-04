27-річна Анна Неплях прийшла в Мистецький арсенал, де проходить Тиждень моди, на показ бренду Vorozhbyt&Zemskova. Красуня приміряла для модної події стильний образ.

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Дівчина одягнула чорний ліф з прозорими вставками та чорний подовжений жакет від бренду JJSQUEE. Виріб оздоблений червоними рукавичками з перснями та бахромою, які надають йому особливої родзинки. Анна зазначила, що обрала блейзер від українського бренду тому, що марка створює речі з перероблених матеріалів. Коштує на сайті такий блейзер 3900 гривень.

Красуня доповнила образ мініспідницею, чорними чоботами на підборах та беретом. Волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на червоних губах. Довершила look чорна сумка від Chanel.



Стильний образ Анни Неплях / Фото з інстаграму



Стильний образ Анни Неплях / Фото з інстаграму

Публікуючи серію знімків у своєму інстаграмі, на одному з кадрів Анна позувала на величезній купі одягу. Такий перформанс створила організація UFW.



Анна Неплях підтримує свідоме використання одягу / Фото з інстаграму

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" підняла у своєму блозі важливу тему щодо розумного споживання одягу та зазначила, чому на нас погано впливає тенденція фаст-фешину.

"За останні 20 років ми майже капітально змінили своє ставлення до купівлі та використання одягу, а індустрія моди вийшла на друге місце у рейтингу галузей, що забруднюють планету найсильніше. Я пам'ятаю як у дитинстві могла носити 1 светр пару років і він при цьому гарно виглядав! Чудово, що UFW підтримує тенденцію sustaible fashion і я в захваті від цього перфомансу з горою одягу, адже вона нагадала мені мій гардероб", – написала Анна Неплях.

Sustainable Fashion — це екологічно стійка мода. Брендам, що випускають одяг, концепція екостійкої моди пропонує використовувати технології, які не забруднюють планету, та матеріали, що підлягають вторинній переробці. Покупцям радять замість частого й недорогого оновлення гардеробу – обирати якісні речі, користуватися ними максимально довго й не викидати після того, як вони їм набридли.

Повний тест публікації Анни Неплях:

Цей місяць я хочу присвятити розхламленню гардероба і реально навчитися жити в мінімалізмі і свідоміше підходити до покупки речей.

Мене тішить той факт, що зараз багато дизайнерів, у тому числі молодих, створюють свої колекції з перероблених матеріалів, підтримуючи апсайклінг, саме тому моє вбрання від JJSQUEE.



В Україні є чудові сервіси, де можна віддати свої речі. Наприклад, благодійний магазин Ласка – одні люди приносять щось у магазин, інші це щось купують. Виручені гроші, за вирахуванням витрат на утримання магазину, йдуть на благодійність.



Так само один із чудових сервісів lalafo – мобільний додаток для купівлі-продажу б/у речей. Ці хлопці не просто продають ваші непотрібні речі, а й самостійно займаються їх транспортуванням.



Мене засмучує тенденція фаст-фешена не лише тому, що це забруднює нашу планету, але через те, що це негативно впливає на наше ментальне здоров'я. Вони кажуть, що для того, щоб бути успішними, щасливими, нам потрібно впроваджувати у свій гардероб щотижня нову річ. Але ж нас роблять щасливими не речі, а люди.