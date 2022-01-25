24 января мир всколыхнула страшная новость о смерти Тьерри Мюглера. Знаменитый модельер ушел из жизни на 74-м году жизни. За всю свою карьеру дизайнер создал немало изысканных платьев и необычных вещей.

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Мюглер любил создавать что-то интересное и оригинальное. В своей коллекции он презентовал голубые джинсы с черными вставками. Оригинальные денимовые изделия надели Елизавета Ястремская и Рита Ора.

Джинсы пошиты так, что сзади голубая вставка из лоскутков денима напоминает бикини. Стоят джинсы Mugler больше 18 тысяч гривен.

Елизавета Ястремская предстала перед камерой в черном корсете с прозрачными вставками и укороченном черном жакете. К джинсам она подобрала черные туфли на каблуке. Дополнила ее аутфит черная сумка от Valentino.



Елизавета Ястремская в джинсах Mugler / Фото из инстаграма модели



Елизавета Ястремская в джинсах Mugler / Фото из инстаграма модели

Британская исполнительница Рита Ора показала более кэжуальный вариант. Она надела укороченный черный кроп-топ с футболкой, обнажив живот. К джинсам она подобрала черные ботинки.



Рита Ора в джинсах Mugler / Фото из инстаграма певицы



Рита Ора в джинсах Mugler / Фото из инстаграма певицы