24 січня світ сколихнула страшна новина про смерть Тьєррі Мюглера. Знаменитий модельєр пішов з життя на 74-му році життя. За всю свою кар’єру дизайнер створив чимало вишуканих суконь та незвичних речей.

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Мюглер любив створювати щось цікаве та оригінальне. У своїй колекції він презентував блакитні джинси з чорними вставками. Оригінальні денімові вироби одягнули Єлизавета Ястремська та Ріта Ора.

Джинси пошиті так, що ззаді блакитна вставка з клаптиків деніму нагадує бікіні. Коштують джинси Mugler понад 18 тисяч гривень.

Єлизавета Ястреська постала перед камерою у чорному корсеті з прозорими вставками та вкороченому чорному жакеті. До джинсів вона підібрала чорні туфлі на підборах. Довершила її аутфіт чорна сумка від Valentino.



Єлизавета Ястремська в джинсах Mugler / Фото з інстаграму моделі



Єлизавета Ястремська в джинсах Mugler / Фото з інстаграму моделі

Британська виконавиця Ріта Ора показала більш кежуальний варіант. Вона одягнула вкорочений чорний кроп-топ з футболкою, оголивши живіт. До джинсів вона підібрала чорні черевики.



Ріта Ора в джинсах Mugler / Фото з інстаграму співачки



Ріта Ора в джинсах Mugler / Фото з інстаграму співачки