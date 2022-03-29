Весь мир всеми возможными способами помогает людям, вынужденным покинуть свои дома, которые обстреливают и бомбят вражеские оккупанты.

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Все чаще бренды создают шляпы, шапки, аксессуары и обувь сине-желтого цвета с отсылкой в ​​государственный флаг Украины. Преимущественно все созданные вещи благотворительны, поэтому средства перечисляют в разнообразные фонды, которые помогают всем людям, пострадавшим от войны, которую начали в мирной стране решисты.

Грузинский бренд Keburia создал стильные сине-желтые шляпы в знак поддержки украинцев. Стоит такая шляпа 3 тысячи евро. Все деньги по продажам пойдут на гуманитарную помощь украинскому населению.

В знак солидарности с Украиной шотландцы основали новый вид тартана, который называется "Ukraine fоrever" ("Украина навсегда"). Компания Great Scot, создавшая новый тартан, обещает все средства от продаж отправить на гуманитарную помощь украинцам.



Появился новый вид тартана в сине-желтых цветах / Фото с Daily Record

Нидерландская скульптор и дизайнер украшений Биби ван дер Вельден создала серьги в виде аллигаторов в поддержку Украины. Средства по продажам будут переданы фонду UNICEF, который направит их на поддержку украинских детей и детей-беженцев.



Скульптор создала серьги в поддержку Украины / Фото с Artnet

Американская актриса Джулианна Мур вместе с дизайнером Алессандрой Бруниальти создала шапки в цветах украинского флага. Все деньги по продаже будут переданы на пожертвования украинцам.

Грузинская дизайнерша Лало Бакрадзе проявила поддержку и солидарность с Украиной. Она создала туфли на подбрахах и слингбеках в сине-желтых цветах.

Американский бренд Bode выразил свою солидарность с Украиной и представил новое изделие. Дизайнеры презентовали классическую белоснежную рубашку с вышитым вручную на кармане украинским флагом.

Все деньги по продаже этой рубашки будут направлены на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине.