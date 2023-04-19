Известные бренды представили в этом сезоне немало эффектных сумок, впрочем модницы все равно нашли для себя It-bag, с которой не могут расстаться уже несколько лет.

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Минималистичная и очень красивая сумка Mini Jodie от Bottega Veneta заполонила сердца всех знаменитостей и фешионисток. Во-первых, она очень красива и представлена в разных цветах – от классических до цветных. Во-вторых, сумка легко сочетается с любым нарядом – от кэжуального до романтического.

Эти сумки однозначно стали хитом продаж и до сих пор остаются суперпопулярными, потому что, несмотря на большое разнообразие культовых сумок – Hermès Birkin или Prada, модницы предпочитают лаконичную сумку из переплетенной кожи, которую презентовал бренд Bottega Veneta.

С начала 2020 года сумка Mini Jodie от Bottega Veneta стала неотъемлемой частью почти каждого инстаграмм-профиля. Кажется, эта сумка совсем не подвластна времени и имеет все шансы стать базовым аксессуаром. Вполне понятно, почему эта сумка собрала вокруг себя так много поклонников. Она создана из качественной кожи, имеет интересное переплетение и удобна в носке.

Классическая черная сумка Mini Jodie – основа любого завершения образа, и выглядит она невероятно эффектно.

С белой сумкой вы придадите своим образам больше элегантности и праздничности.

Светло-желтая сумка – идеальный вариант для солнечного дня, который сможет разбавить ваш базовый образ.

Все остальные яркие цвета, особенно зеленая, придадут вашему образу вероятно радости и весеннего вайбу.



Самая модная сумка последних лет / Фото с Instagram



Самая модная сумка последних лет / Фото с Instagram



Самая модная сумка последних лет / Фото с Instagram



Самая модная сумка последних лет / Фото с Instagram