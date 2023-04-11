Солнцезащитные очки – это неизменный аксессуар в теплое время года, пишет 24 канал. Главная их задача – защитить наши глаза от ультрафиолетового излучения. Но девушкам важно найти не только такие очки, которые будут оказывать положительное влияние на глаза, но и красивую модель, которой мы сможем дополнять наши образы.

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Сейчас все чаще солнцезащитные очки используются как модные атрибуты наших выходов, а звезды их одевают даже в пасмурную погоду. Очки удачно дополняют образ, выделяют нас из толпы и придают определенный шарм.

Fashion 24 составил подборку стильных солнцезащитных очков на весенне-летний сезон, среди которых вы сможете найти свою любимую пару.

Зеркальные

Такие очки совмещают в себе функциональность и стиль. Они были созданы в 1930-х годах и почти 100 лет не теряют своей популярности и всегда занимают списки трендовых аксессуаров на лето.



Стильные очки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Стильные очки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest

Узкие черные

Очки с узкой оправой больше всего любят стритстайл звезды – Белла и Джиджи Хадид, Гейли Бибер, Дуа Липа и другие. Очки с 2000-х годов заняли особое место в сердце модниц, поэтому считаются их любимым аксессуаром.



Стильные очки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Стильные очки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest

С белой оправой

Очки с белой оправой – отличная инвестиция в ваш гардероб. Летом они будут хорошо сочетаться с сумкой в белом цвете или с вещами в пастельных цветах, хотя стоит отметить, что очки с белой оправой становятся хорошим акцентом в монохромном черном наряде.



Стильные очки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Стильные очки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest

Цветные

Очки с цветными линзами и оправами – отличный аксессуар для летнего времени. Они достаточно интересны, поэтому придадут лицу определенную яркость и сияние. С такими очками вы точно будете в поле зрения.



Стильные очки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Стильные очки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest