Мила Йовович выбирает украинские бренды

46-летняя актриса поразила сеть выбором украшений своего расслабленного образа. Звезда легендарного фильма "Возвращение в голубую лагуну" выбрала для себя сине-желтое украшение на шею от украинского бренда Guzema Fine Jewelry.

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Мила Йовович выбрала изделие из коллекции Freedom. Сейчас этого чокера еще нет в наличии. Бренд только начинает принимать предварительные заказы на изделия. Актриса предстала перед камерой в бежевой футболке и светло-голубых джинсах. Расслабленный look дополнил черный пояс и украшение на шее в сине-желтых цветах. Изделие завершает подвеска в виде сердца из белого золота.



Мила Йовович в сине-желтом украшении / Фото из инстаграмма

На Каннский кинофестиваль звезда прилетела со своей семьей. Однако больше всего внимание фотографов знаменитость приковала своим роскошным выходом с дочерью на гала-вечер amfAR. Мила Йовович выбрала не только эффектное голубое платье от украинской марки Lever Couture, но и надела дочь Эвер Габо в желтое платье. Девушки позировали перед камерами и в тандеме создали голубовато-желтый флаг.



Эффектный образ Милы Йовович и Эвер Габо / Фото с Getty Images

В этом году многие звезды поддержали Украину и создали невиданный бум сине-желтых платьев на красных дорожках. Мила Йовович таким образом тоже решила продемонстрировать свою солидарность с украинцами.

Мила Йовович поддерживает Украину

Голливудская икона родилась в Киеве и прожила в Украине свои первые пять лет. В первые дни войны Мила опубликовала пост на своей странице в инстаграмме и отметила, что с "разбитым сердцем пытается осмыслить происходящие на ее родине события в Украине".

"Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся их жизнь лежит в обугленных обломках.Я помню войну на родине моего отца в бывшей Югославии и рассказы моей семьи о травмах и терроре, которые они пережили.Война.Всегда война.Лидеры, которые не могут принести мир. И всегда народ расплачивается кровью и слезами", – написала Мила Йовович.