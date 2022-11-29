Знаковые панамы знаменитости приобрели за 450 евро от бренда Emma Brewin. Сейчас похожие панамы приобретают немалую популярность. Похожие представили бренды Saint Laurent, Acne Studios, Givenchy.

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Американская модель Белла Хадид любит меховые панамы. Раньше она появлялась перед объективами папарацци в обычных изделиях, впрочем, потом ее заметили в большой панаме цвета кэмел. Ею знаменитость дополнила черный костюм с ботинками в леопардовый принт.

Меховая панама – хит зимы / Фото из инстаграма

Еще раньше в таких изделиях из искусственного меха замечали Хейли Бибер и Рианну. Последняя такой головной убор начала носить еще летом, дополняя панамой футболку и босоножки на каблуках, а также в тон к розовому платью.

Меховая панама – хит зимы / Фото из инстаграма

Меховая панама – хит зимы/ Фото из твиттера

Последней брендовые панамы заприметила Эмили Ратаковски. Этот головной убор ей так понравился, что она сотворила с ним за несколько дней аж три образа. Знаменитость дополнила леопардовой панамой черное короткое пальто, коричневой – кожаную куртку, а черной панамой довершила пальто в принт зебры.

Меховая панама – хит зимы / Фото з Getty Images

Меховая панама – хит зимы / Фото з Getty Images

Меховая панама – хит зимы / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Американская актриса Меган Фокс уже длительный период одевает меховые барыни разных цветов. Как обычно, ими знаменитость дополняет свои эпатажные образы.