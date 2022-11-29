Знакові панами знаменитості придбали за 450 євро від бренду Emma Brewin. Зараз схожі панами набувають чималої популярності. Схожі вироби представили бренди Saint Laurent, Acne Studios, Givenchy.

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Американська модель Белла Хадід любить хутряні панами. Раніше вона з’являлася перед об’єктивами папараці у звичайних виробах, втім потім її помітили у великій панамі кольору кемел. Нею знаменитість доповнила чорний костюм з черевиками у леопардовий принт.



Хутряна панама – хіт зими / Фото з інстаграму

Ще раніше у таких виробах зі штучного хутра помічали Гейлі Бібер та Ріанну. Остання такий головний убір почала носити ще влітку, доповнюючи панамою футболку та босоніжки на підборах, а також в тон до рожевої сукні.



Хутряна панама – хіт зими / Фото з інстаграму



Хутряна панама – хіт зими / Фото з твіттера

Останньою брендові панами запримітила Емілі Ратажковскі. Цей головний убір їй так сподобався, що вона створила з ним за кілька днів аж три образи. Знаменитість доповнила леопардовою панамою чорне коротке пальто, коричневою – шкіряну куртку, а чорною панамою довершила пальто в принт зебри.



Хутряна панама – хіт зими / Фото з Getty Images



Хутряна панама – хіт зими / Фото з Getty Images



Хутряна панама – хіт зими / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі

Американська акторка Меган Фокс вже тривалий період одягає хутряні панами різних кольорів. Як завжди, ними знаменитість доповнює свої епатажні образи.