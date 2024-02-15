В День влюбленных Принц Гарри и Меган Маркл посетили канадский Уистлер. Герцог и герцогиня Сассекские имеют трехдневное мероприятие, посвященное Играм непокоренных – международным спортивным соревнованиям в паралимпийском стиле.

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Меган прогуливалась по тренировочной базе с мужем за руку в уютном зимнем образе.

Наряды Гарри и Меган

Американскую актрису сфотографировали в кремовом стеганом максипуховике от Calvin Klein. Под него она надела белый шерстяной свитер CO и джинсы Sorel. Лыжные ботинки у Меган Маркл были также от Sorel. На официальном сайте такие стоят 240 долларов. Завершила образ герцогиня черной шапкой-бини с помпоном от Burberry.

Гарри выбрал черную куртку, темные джинсы, коричневые зимние ботинки и серую шапку.

Игры непокоренных

Invictus Games – это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или тех, которые получили инвалидность на службе.

Украина впервые приняла участие в этих соревнованиях в 2017 году. Тогда наши спортсмены завоевали 14 наград. В 2018-м на счету наших ветеранов было 20 медалей, в 2022 году – 16, а в 2023-м – 34.

Во время последних соревнований Гарри встал на колено возле украинского воина, который потерял обе ноги. Он также лично пообщался с украинским военным, парамедиком Юлией "Тайрой" Паевской.

Другой выход герцога и герцогини