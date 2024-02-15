У День закоханих Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали канадський Вістлер. Герцог та герцогиня Сассекські мають триденний захід, присвячений Іграм нескорених – міжнародним спортивним змаганням в паралімпійському стилі.
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Меган прогулювалася по тренувальній базі з чоловіком за руку у затишному зимовому образі.
Вбрання Гаррі і Меган
Американську акторку сфотографували у кремовому стьобаному максіпуховику від Calvin Klein. Під нього вона одягла білий вовняний светр CO і джинси Sorel. Лижні черевики у Меган Маркл були також від Sorel. На офіційному сайті такі коштують 240 доларів. Завершила образ герцогиня чорною шапкою-біні з помпоном від Burberry.
Гаррі обрав чорну куртку, темні джинси, коричневі зимові черевики і сіру шапку.
Ігри нескорених
Invictus Games – це міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військовослужбовців, поранених або тих, які отримали інвалідність на службі.
Україна вперше взяла участь у цих змаганнях у 2017 році. Тоді наші спортсмени здобули 14 нагород. У 2018-му на рахунку наших ветеранів було 20 медалей, у 2022 році – 16, а у 2023-му – аж 34.
Під час останніх змагань Гаррі став на коліно біля українського воїна, який втратив обидві ноги. Він також особисто поспілкувався з українською військовою, парамедикинею Юлією "Тайрою" Паєвською.
Інший вихід герцога і герцогині
- Раніше королівська пара відвідала на Ямайці премʼєрний показ художнього фільму про Боба Марлі. Для події Меган Маркл обрала монохромний чорний аутфіт – пишну бальну спідницю, яку поєднала із топом на тонких бретельках в тон.