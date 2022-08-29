Меган Маркл появилась на обложке глянца The Cut и поразила интересным заявлением: роскошные фото

Меган Маркл поразила своих поклонников появлением в глянце The Cut. Жена принца Гарри украсила обложку, снялась в роскошной фотосессии и даже заявила, что планирует вернуться в Instagram.

Любимая миллионы поклонников со всего мира очаровала новой фотосессией для издания The Cut.

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Знаменитость предстала на обложке с крупным планом лица с минимальным макияжем, элегантным пучком и классической водолазкой. Ее look довершали изумрудные серьги. За фотографии отвечал фотограф Эдди Кэмпбелл.



Меган Маркл появилась на глянцевой обложке / Фото с The Cut

Жена принца Гарри примеряла роскошный наряд. Она позировала в черном платье с горловиной и белым шифоновым низом, в белом брючном костюме с фактурным жакетом, в черном атласном платье на бретельках и платьице.

Она примеряла наряды от Bottega Veneta и Proenza Schouler. Ее образы дополняли туфли от Manolo Blahnik, а завершали аутфиты украшения от Lanvin.

В интервью изданию Меган Маркл рассказала, что хочет восстановить свою страницу в инстаграмме и самостоятельно наполнять ее. Известно, что в королевской семье этого не позволяли делать, поэтому Меган вынуждена была отказаться от социальных сетей.

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл вела инстаграмм и даже имела 3 миллиона подписчиков. Она делала селфи, фото еды и фотографии с собаками и кошками, однако после женитьбы она пожертвовала своим блогом и удалила свой профиль.



Меган Маркл появилась на глянцевой обложке / Фото с The Cut



Меган Маркл появилась на глянцевой обложке / Фото с The Cut



Меган Маркл появилась на глянцевой обложке / Фото с The Cut



Меган Маркл появилась на глянцевой обложке / Фото с The Cut