Знаменитые супруги совершили выход в свет напереродные появления на стриминговой платформе Netflix документального сериала о герцогах Сассекских. В сериале супруги рассказывают версию своих событий, которые привели к их удалению от британской королевской семьи. Первые три серии выйдут уже сегодня – 8 декабря, еще три – 15 декабря.

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Накануне выхода сериала принц Гарри и Меган Маркл подогрели интерес появлением на церемонии Ripple of Hope Award принц Гарри надел элегантный черный смокинг и белую рубашку.

Меган Маркл примерила белоснежное платье с вырезом и открытыми плечами от бренда Louis Vuitton. Платье на длинный рукав Меган дополнила черными лакированными туфлями-челноками. Стилисты зачесали ее волосы в пучок, а на лице сделали нежный макияж в коричневых тонах. Образ знаменитости дополнили длинные золотые серьги в минималистическом стиле и кольца на пальцах.



Роскошный выход Меган Маркл и принца Гарри / Фото из Yahoo!life

Меган Маркл и принц Гарри получили премию Ripple of Hope Award, врученную некоммерческой организацией по правам человека Роберта Ф. Кеннеди. Пара была отмечена за гуманитарную работу, которую они проводят через свой собственный фонд Archewell Foundation, где они сосредоточились на повышении осведомленности о вопросах, касающихся расовой справедливости, сексизма, психического здоровья и многое другое.

Сериал "Меган и Гарри": смотрите трейлер онлайн