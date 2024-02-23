В балетках Chanel и длинном пальто: Меган Маркл застали в Лос-Анджелесе

Меган Маркл уже вернулась из Канады в Лос-Анджелес и попала в объективы стритстайл-фотографов. Знаменитость появилась в классическом образе, который присущ ее стилю.

42-летняя знаменитость заметили на выходе из ресторана, в который она ходила ужинать. Накануне в обед Меган Маркл уже была на встрече с друзьями, однако на вечернюю пору продемонстрировала кардинально другой аутфит.

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Вечерний образ Меган Маркл

Жена принца Гарри надела обычную темно-оливковую блузу, которую дополнила серыми джинсами скинни. Такие джинсы уже давно вышли из моды и считаются неактуальными, впрочем Меган продолжает их носить.

Сверху знаменитость надела темно-синее пальто длины миди и дополнила базовый образ балетками от бренда Chanel из металлизированной кожи. Это обувь из прошлого сезона.

Меган Маркл сделала ставку среди аксессуаров на вместительную серую сумку от бренда Maison Goyard, цена которой составляет 2 700 долларов (102 тысячи гривен). Меган Маркл распустила волосы и сделала естественный макияж.

Дневной образ Меган Маркл

В тот же день, 22 февраля, Меган Маркл пришла на обед с друзьями в черной водолазке и темно-синих брюках. Сверху она надела коричневое пальто от Max Mara и довершила свой аутфит балетками и солнцезащитными очками от Givency. Кроме того, знаменитость выбрала для себя коричневый клатч, который возвращается в моду в 2024 году.