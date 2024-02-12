В трусах и ботфортах: Меган Фокс поразила пикантным образом

Актриса Меган Фокс снова удивила своих фанатов откровенным образом. Она надела сексуальный наряд, в котором сделала несколько кадров.

Знаменитость любит акцентировать на своих формах, поэтому в очередной раз продемонстрировала впечатляющий образ с минимальным количеством одежды.

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Образ Меган Фокс

37-летняя актриса надела серый топ на завязках, который подчеркивал ее грудь. К нему она подобрала серые трусы на молнии с черным замком. Меган не надевала никаких брюк или джинсов, поэтому дополнила аутфит ботфортами черного цвета с красными вставками.

Сверху актриса накинула кожаную куртку. Сексуальный образ звезды дополняла минималистичная сумка. Стилисты сделали актрисе укладку в стиле мокрого эффекта, а визажисты усовершенствовали образ благодаря безупречному макияжу с акцентом на черные стрелки на веках.

Откровенный образ Меган Фокс лаконично подписала словом "a mother" (мать). Напомним, что у знаменитости есть трое сыновей, которых она родила от Брайана Остина, с которым состояла в браке с 2010 до 2020 года.

Недавно актриса продемонстрировала свой новый образ, который подвергся критике из-за чрезмерного макияжа и сексуализации тела.

Стоит отметить, что Меган Фокс очень красивая знаменитость, впрочем даже она прибегала к пластическим операциям. Звезда несколько усовершенствовала свое лицо с помощью коррекции скул и носа, а также изменила форму губ.

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