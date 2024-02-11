Дерзкий образ Меган Фокс: фанаты возмущены тем, как она выглядит

Популярная актриса Меган Фокс удивила поклонников новым видом. В последнее время знаменитость экспериментирует со своей внешностью и стала совсем не похожей на длинноволосую брюнетку из "Трансформеров".

Знаменитость Меган Фокс последний год экспериментирует над своими образами. Она меняет цвет волос, длину, стиль одежды и даже макияж. Недавно звезда фильмов опубликовала новый образ и поразила фанатов.

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Образ Меган Фокс

Актриса надела кружевное платье, которое обнажало ее зону декольте. Верх платья она довершила серым жакетом и длинными кожаными перчатками. Для дерзости Меган позировала перед камерой в черных солнцезащитных очках.

На фотографиях знаменитость предстала в розовых волосах и очень насыщенном макияже с акцентом на глаза в стиле smokey eyes и пухлых губах, которым визажисты предоставили еще более заметного эффекта благодаря контуру карандашом и блеску.

С тех пор как в СМИ просочилась информация о женихе Колсоне Бейкере и их вероятном расставании, Меган перестала совершать модные выходы и сотрудничать со стилистом Мейв Рейли. Заметные изменения заметили фанаты актрисы, которые пишут, что им не нравится, как начала выглядеть актриса:

"Скучаю по старой Меган Фокс";

"Она уже даже не похожа на саму себя";

"Меган Фокс, остановись, пожалуйста";

"Что с тобой случилось?".

Актриса Меган Фокс действительно довольно сильно изменилась. Она оставила позади свои невероятные образы, которые появлялись во всех модных изданиях. Ранее каждый ее выход был безупречен и продуман до мелочей, однако сейчас Меган все чаще обнажает тело и крайне редко создает интересные образы.

Как выглядела Меган Фокс раньше