Поклонники Меган Фокс и Колсона Бейкера уже несколько месяцев ждут совместных фото пары. С тех пор, как в сети появились слухи о проблемах в их отношениях, будующих супруг лишь несколько раз заставали папарацци.

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Недавно пара таки появилась вместе на светском мероприятии чуть ли не впервые с тех пор, когда все стали говорить об их разводе. Однако она не позировала на камеру вместе, как раньше и держались друг от друга немного отстраненно.

Меган Фокс, как всегда, решила эпатировать и предстала перед камерами фотографов на красной дорожке в черном платье длины макси из полупрозрачного материала на длинный рукав. Платье было украшено глубоким овальным разрезом, подчеркнувшим пиши формы знаменитости.

В сети некоторые пользователи даже говорят, что актриса обратилась к пластическому хирургу и сделала маммопластику.

Меган Фокс уже несколько месяцев ходит с перекрашенными волосами в рыжий цвет, поэтому выпрямила их и подчеркнула черты лица эффектным макияжем – черными стрелками, коричневыми тенями и помадой в тон.



Меган Фокс в откровенном платье / Фото с Instagram @foxykells



Меган Фокс в откровенном платье / Фото с Instagram @foxykells

Колсон Бейкер также появился на светском событии в белом костюме и черных сапогах Dr. Martens.

Что известно о проблемах в отношениях между Меган Фокс и Колсоном Бейкером

В феврале они совершили свой последний светский выход держась за руку, как пара. После этого Меган Фокс удалила свой аккаунт в инстаграмме. Сейчас она уже восстановила, но все фото архивировала.

Один из подписчиков написал комментарий Меган Фокс, действительно ли Machine Gun Kelly предал ей гитаристку Софи Ллойд, на что актриса ответила лаконично: "Возможно, это я подружилась с Софи".

Кроме того, еще до удаления аккаунта Меган Фокс сделала публикацию, зацитировав песню Бейонсе: "Ты можешь почувствовать нечестность по вкусу, она везде в твоем дыхании". Также она показала видео со сожженным письмом.

Иностранные СМИ пишут, что пара посещает вместе семейного психолога и работает над отношениями, однако Меган Фокс больше не носит обручальное кольцо с бриллиантами.