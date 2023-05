Шанувальники Меган Фокс та Колсона Бейкера вже кілька місяців чекають на спільні фото пари. Відколи в мережі з’явилися чутки про проблеми у їхніх стосунках, майбутнє подружжя лише кілька разів заставали папараці.

Нещодавно пара таки з’явилася разом на світському заході чи не вперше з того часу, коли всі почали говорити про їхнє розлучення. Однак, вона не позували на камеру разом, як раніше та трималися одне від одного трохи відсторонено.

Меган Фокс, як завжди, вірішила епатувати та з’явилася перед камерами фотографів на червоній доріжці у чорній сукні довжини максі з напівпрозорого матеріалу на довгий рукав. Плаття було оздоблено глибоким овальним розрізом, який підреслив пиші форми знаменитості.

У мережі деякі користувачі навіть подейкують, що акторка звернулася до пластичного хірурга та зробила мамопластику.

Меган Фокс вже кілька місяців ходить з перефарбованим волоссям у рудий колір, тож випрямила його та підкреслила риси обличчя ефектним макіяжем – чорними стрілками, коричневими тінями та помадою в тон.



Меган Фокс у відвертій сукні / Фото з Instagram @foxykells



Колсон Бейкер такж з’явився на світській події у білосніжному костюмі та чорних чоботах Dr. Martens.

Що відомо про проблеми у стосунках між Меган Фокс і Колсоном Бейкером

У лютому вони здійснили свій останній світський вихід тримаючись за руку, як пара. Після цього Меган Фокс видалила свій акаунт в інстаграмі. Зараз вона його вже відновила, але всі фото архівувала.

Один із підписників написав коментар Меган Фокс, чи дійсно Machine Gun Kelly зрадив їй з гітаристкою Софі Ллойд, на що акторка відповіла лаконічно: "Можливо, це я подружилася з Софі".

Окрім того, ще до видалення акаунту Меган Фокс зробила публікацію, зацитувавши пісню Бейонсе: "You can taste dishonesty/it’s all over your breath" ("Ти можеш відчути нечесність на смак, вона скрізь у твоєму диханні"). Також вона показала відео зі спаленим листом.

Іноземні ЗМІ пишуть, що пара відвідує разом сімейного психолога та працює над стосунками, втім наразі Меган Фокс більше не носить заручальну каблучку з діамантами.