Після чуток про розлучення з музикантом Machine Gun Kelly, акторки стало все менше в медійному просторі. Вона навіть не з’явилася на Met Gala, хоча у 2022 році вона була запрошеною гостею та сяяла на червоній доріжці.

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Іноземні ЗМІ пишуть, що Меган та Колсон стараються відновити свої стосунки, тож поки в знаменитості не надто вдалий період в особистому житті, вона старається максимально зменшити свої виходи в публічному просторі, тож вже давненько не з’являлася перед папараці в ефектних образах.

Втім до дня свого народження Меган Фокс таки погодилася знятися у глянці в спокусливих купальниках. 37-річна знаменитість може похизуватися бездоганною фігурою, тож залюбки приміряла відверті та сексуальні купальники.



Ефектна фотосесія Меган Фокс / Фото з Sports Illustrated

Популярна акторка відправилася з командою на красивий пляж, де фотограф зробив чимало ефектних та спокусливих кадрів зі знаменитістю.

Втім поки всі всі вважають Маган Фокс секс-символом Голлівуду, вона заявляє про свою дисморфію тіла та зазначає, що її шлях любові до себе буде нескінченним.

У мене дисморфія тіла. Я ніколи не бачу себе такою, якою бачать інші люди. Ніколи не було моменту в житті, коли я б любила своє тіло. Взагалі ніколи,

– розповіла Меган Фокс.

За словами акторки, у неї є багато комплексів, яких їй треба позбутися. Вона також додала, що її шлях любові до себе буде нескінченним.

Дисфорфія – це психічний розлад, різновид неврозу, при якому людина надмірно занепокоєна та зайнята незначним дефектом або особливістю свого тіла.

Попри проблеми щодо любові до свого тіла, Меган Фокс продемонструвала ідеальні форми у купальнику з мушель, знялася в профіль топлес, продемонструвавши своє тату з надписом. Акторка також знялася у спокусливому образі в траві та в ефектному купальнику, позуючи перед камерою з фруктом.



Ефектна фотосесія Меган Фокс / Фото з Sports Illustrated



Ефектна фотосесія Меган Фокс / Фото з Sports Illustrated



Ефектна фотосесія Меган Фокс / Фото з Sports Illustrated



Ефектна фотосесія Меган Фокс / Фото з Sports Illustrated



Ефектна фотосесія Меган Фокс / Фото з Sports Illustrated



Ефектна фотосесія Меган Фокс / Фото з Sports Illustrated