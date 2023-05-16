Американська акторка та колишня дівчина Каньє Веста після їхнього розлучення не зникла з модних радарів, а навпаки, почала ще більше з’являтися на публіці та епатувати своїм вбранням.

Читайте також Ведуча Євробачення одягнула на фінал сукню від українського бренду Frolov: вибуховий образ

Джулія Фокс часто на слуху, бо привертає до своєї персони багато уваги. За неї часто полюють папараці, бо кожен її образ унікальний та не схожий ні на кого. До того, як акторка закрутила роман з репером, її стиль не мав якихось особливих ознак, втім вже після розлучення Джулія продемонструвала всім, які саме речі приваблюють її, тож кожними своїм виходом доводить нове ДНК-стилю.

Знаменитість тепер постає перед камерами в латексному, денімовому, шкіряному чи обтислому вбранні, демонструючи щоразу нове амплуа. Джулія Фокс вже відійшла від своєї фішки – великих чорних стрілок, втім тепер робить ставку на вбрання, яке оголює її тіло. Вочевидь, зірка зумисно створює епатажні виходи, щоб прикувати до себе ще більше уваги.

Джулія Фокс одягнула бомбер від CULTNAKED

Прогулюючись Лос-Анджелесом 33-річна знаменитість приміряла на собі комплект з принтом клоунів. Вона одягнула топ на одне плече, лосини та спідницю. Виглядає таке вбрання дещо дивним.

Та головною родзинкою образу Джулії Фокс є зелений бомбер, який вона одягнула від українського бренду CULTNAKED, засновницею якого є дизайнерка зі Львова Мері Фуртас.

Бомбер крою оверсайз викроєний з з веганської шкіри з вінтажним ефектом. Така річ додала образу Джулії Фокс родзинки. На сайті бренду бомбер можна придбати за 790 доларів (понад 29 тисяч гривень).

Для свого виходу акторка приміряла руду перуку у стилі 80-х років та довершила look білим пухнастим взуттям та зеленою пухнастою сумкою.

Раніше Джулія Фокс вже одягала зелений бомбер від львівської дизайнерки Мері Фуртас. Папараці помітили її в ньому в аеропорту у Нью-Йорку.