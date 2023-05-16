Американская актриса и бывшая девушка Канье Веста после их развода не исчезла из модных радаров, а наоборот, стала еще больше появляться на публике и эпатировать своими нарядами.

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Джулия Фокс часто на слуху, потому что привлекает к своей персоне много внимания. За нее часто охотятся папарацци, потому что каждый ее образ уникален и не похож ни на кого. До того, как актриса закрутила роман с рэпером, ее стиль не имел каких-то особых признаков, впрочем, уже после развода Джулия продемонстрировала всем, какие именно вещи привлекают ее, поэтому каждым своим выходом доказывает новый ДНК-стиль.

Знаменитость теперь предстает перед камерами в латексном, денимовом, кожаном или обжатом наряде, демонстрируя каждый раз новое амплуа. Джулия Фокс уже отошла от своей фишки – больших черных стрелок, впрочем теперь делает ставку на наряд, обнажающий ее тело. Очевидно, звезда намеренно создает эпатажные выходы, чтобы приковать к себе еще больше внимания.

Джулия Фокс надела бомбер от CULTNAKED

Прогуливаясь по Лос-Анджелесу 33-летняя знаменитость примеряла на себе комплект с принтом клоунов. Она надела топ на одно плечо, лосины и юбку. Выглядит такой наряд несколько странным.

Но главная изюминка образа Джулии Фокс — зеленый бомбер, который она одела от украинского бренда CULTNAKED, основательницей которого является дизайнер из Львова Мэри Фуртас.

Бомбер кроя оверсайз викроен из веганской кожи с винтажным эффектом. Такая вещь добавила образу Фокс изюминки. На сайте бренда бомбер можно приобрести за 790 долларов (более 29 тысяч гривен).

Для своего выхода актриса примерила рыжий парик в стиле 80-х годов и завершила look белой пушистой обувью и зеленой пушистой сумкой.

Ранее Джулия Фокс уже надевала зеленый бомбер от львовской дизайнера Мэри Фуртас. Папарацци заметили его в нем в аэропорту в Нью-Йорке.