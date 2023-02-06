На всемирно известной церемонии Грэмми звезды не только за желаемые статуэтки, но и внимание гостей и фанатов.

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Да, звезда "Трансформеров" решила не пропускать знаменитое событие и пришла на вечеринку Грэмми. Как обычно, она произвела на всех феноменальное впечатление появлением в роскошном наряде.

Уже несколько лет Меган Фокс тесно сотрудничает со звездной стилисткой Мэйв Рэйли. Именно она готовит для знаменитости роскошные образы, которые просто невозможно обойти вниманием.

И хотя звезда имела безупречный выход, вечеринка для нее была не слишком простой. Накануне Меган Фокс получила сотрясение мозга и имеет сломанное запястье. Специально для Грэмми знаменитость сняла гипс.

С самолета, со сломанным запястьем и сотрясением мозга, сразу приехала на вечеринку Грэмми,

– отметила Меган Фокс.

Актриса решила явиться на светском мероприятии в образе Джессики Реббит. Она примеряла длинное атласное платье-бюстье, подчеркивающее зону декольте. Корсетный верх был дополнен драпировкой, которая особенно модна в этом году.

Образ знаменитости дополняло несколько слоеное колье и минималистические серьги. Стилисты сделали ей прическу в стиле Джессики Реббит из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера", а визажисты нанесли безупречный макияж.

Жених актрисы Колсон Бейкер надел черный классический костюм. Под низ он примерил белую водолазку с камешками и дополнил look лоферами.