На всесвітньо відомій церемонії Греммі зірки не лише за бажані статуетки, але й за увагу гостей та фанатів.

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Так, зірка "Трансформерів" вирішила не пропускати знамениту подію та прийшла на вечірку Греммі. Як завжди, вона справила на всіх феноменальне враження появою у розкішному вбранні.

Вже кілька років Меган Фокс тісно співпрацює із зірковою стилісткою Мейв Рейлі. Саме вона готує для знаменитості розкішні образи, які просто неможливо оминути увагою.

І хоч зірка мала бездоганний вихід, вечірка для неї була не надто простою. Напередодні Меган Фокс отримала струс мозку та має зламане зап’ястя. Спеціально для Греммі знаменитість зняла гіпс.

З літака, зі зламаним зап'ястям та струсом мозку, одразу приїхала на вечірку Греммі,

– зазначила Меган Фокс.

Акторка вирішила з’явитися на світському заходів в образі Джессіки Реббіт. Вона приміряла довгу атласну сукню-бюстьє, яка підкреслювала зону декольте. Корсетний верх був доповнений драпіруванням, яке особливо модне в цьому році.

Образ знаменитості доповнювало кількашарове кольє та мінімалістичні сережки. Стилісти зробили їй зачіску у стилі Джессіки Реббіт з мультфільму "Хто підставив кролика Роджера", а візажисти нанесли бездоганний макіяж.

Наречений акторки Колсон Бейкер одягнув чорний класичний костюм. Під низ він приміряв білу водолазку з камінцями та доповнив look лоферами.