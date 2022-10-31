Верх лицемерия: Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианской верой

Актриса Меган Фокс и ее любимый музыкант Machine Gun Kelly любят привлекать к себе внимание эпатажными образами. Накануне Геловина звездная пара продемонстрировала перевоплощения, оскорбившие христиан. Они надругались над христианской верой.

Эпатажный Колсон Бейкер всегда привлекал к себе внимание папарацци. Высокий рост, множество татуировок, цветные волосы, пирсинги и эпатажные наряды позволяли ему выражать свою личность так, как ему этого хотелось.

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Сексуальная Меган Фокс в начале отношений поражала своими безупречными образами, которые не были пошлыми, а лишь подчеркивали ее стройное тело и пышные формы.

Впрочем, в последнее время Меган и Колсон начали создавать немало парных эпатажных образов, которые слишком откровенны.

Так, на одной из геловинских вечеринок актриса и музыкант перебороли со своими перевоплощениями и обидели христиан своими проделками.

Музыкант Machine Gun Kelly надел рясу священника, держа в руках красное вино, которое в церкви представляет кровь Иисуса Христа. В другой руке он давал Меган хлеб, который в церкви используют для причастия.

В воскресенье причащаемся,

– подписала фото Меган Фокс.

Актриса Меган Фокс стояла на коленях в чрезвычайно провокационном образе. Она надела латексное белье, дополненное колготками в сеточку и высокими лакированными ботфортами на каблуке. На ее шее был чокер с цепью, за которую ее держал скандальный парень. Также для такого перевоплощения Меган затонировала волосы в пепельный цвет.



Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram



Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram



Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram

В сети люди сразу разразились гневными комментариями и отметили, что скандальная парочка уже превзошла себя и сделала просто абсурдные вещи ради внимания к себе.