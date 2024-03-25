Маша Ефросинина надела костюм от украинского бренда за 16 тысяч гривен: эффектное фото

Телеведущая и журналистка Маша Ефросинина провела женское благотворительное мероприятие, чтобы направить средства с билетов на помощь женщинам-военным. На событии знаменитость появилась в фиолетовом наряде, который выбрала от украинского бренда.

Маша Ефросинина любит красиво выглядеть, поэтому всегда продумывает свои образы до мельчайших деталей. Телеведущая поддерживает украинских дизайнеров и часто выбирает для себя наряды наших брендов. Во время своего последнего публичного выхода, телеведущая примерила вещи одного цвета и продемонстрировала свой безупречный вкус.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая составила модный образ на основе фиолетовой минималистичной рубашки и брюк палаццо в тон. Маша Ефросинина выбрала для себя наряд от украинского бренда ELENAREVA.

На сайте рубашка стоит 200 евро, а брюки – 180 евро. В сумме наряд Ефросининой обошелся в 16 тысяч гривен, с учетом, что на сайте действуют на эти вещи почти 50% скидки.

Свой аутфит Маша Евросинина дополнила серебристыми босоножками на высоком каблуке и собранными волосами сзади. Образ ведущей довершал безупречный макияж с акцентом на коричневые тени на веках и черные стрелки.

На благотворительное мероприятие Маша Ефросинина пригласила несколько звездных гостей: Катю Сильченко, Елену Кравец, Елену Мандзюк и Тату Кеплер.

Я счастлива, что мы возрождаем благотворительные женские мероприятия! Они нужны нам всем, как воздух, который дает укрепление веры в нашу женскую несокрушимую силу. Эта сила потом будет возрождать нашу страну. Сегодня же она поддерживает в ней пульс,

– написала Маша Ефросинина.

Телеведущая в своем инстаграм-посте также поблагодарила дизайнера Елену Реву за то, что ее традиция надевать сиреневый цвет на мероприятия Charity воплотилась так невероятно в наряде.