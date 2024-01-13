Маша Ефросинина прогулялась по Львову в пуховике от KATSURINA: стильный образ

Украинская телеведущая Маша Ефросинина приехала на выходные во Львов и уже успела показать поклонникам, как провела пятницу. Знаменитость также показала свой стильный образ.

Многие известные звезды любят приезжать во Львов за спокойной атмосферой. Порой после мегаполиса очень важно найти время на неспешный отдых. Львов привлекает к себе красивыми улочками и ароматом кофе, поэтому многие знаменитости признаются, что любят приезжать в этот исторический город.

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Маша Ефросинина отметила в своем инстаграм-сторис, что Львову очень подходит зима. Телеведущая натолкнулась на прекрасную погоду, ведь вечером город засыпал снегом.

Знаменитость поделилась с поклонниками своим образом, в котором решила прогуляться по Львову. Как всегда, аутфит Маши Ефросининой был стильным и модным.

Образ Маши Ефросининой

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Телеведущая решила выбрать для себя удобные вещи. Она надела белые брюки и соединила их с белым худи. Относительно верхней одежды Маша выбрала коричневый пуховик и в тон к нему надела трендовые угги на высокой подошве.

Маша также рассказала, что свой пуховик приобрела у Даши Кацуриной. Примечательно, что телеведущая любит эту вещь, поскольку отметила, что носит его более года, но каждый раз кто-то из знакомых спрашивает, где она его приобрела.



Стильный образ Маши Ефросининой / Скриншот из инстаграма телеведущей

После прогулки Маша Ефросинина впервые отправилась в Оперный театр на оперетту "Летучая мышь". Знаменитость выбрала сдержанный и лаконичный образ – черную водолазку и серый жакет.



Стильный образ Маши Ефросининой / Скриншоты из инстаграма телеведущей