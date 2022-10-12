Жизнь победит – тема осеннего номера Мarie Сlaire Ukraine. Это впервые за время войны издание выпустило номер, в котором рассказывает о том, как изменяются права женщин во время войны.

Читайте также Как стильно носить худые: 28 идей, которые понравятся каждой девушке

"Жизнь победит – тема осеннего номера Мarie Сlaire Ukraine. Мы искренне верим в это, а также в победу ВСУ в нынешней войне, которую развязали российские оккупанты 24 февраля на территории Украины", – отмечается в издании.

Украинский глянец в новом осеннем номере исследует феномен украинской вышивки: как с оберега она превратилась в геополитический манифест. Также команда издания пообщалась с украинскими дизайнерами FROLOV, KATIMO, LITKOVSKA, COAT, GUNIA project о пути, который они прошли с начала войны. В интервью они поделились своим видением завтрашнего дня.



Обложка глянца Мarie Сlaire / Фото с Instagram

Еще в марте греческое издание Marie Claire посвятило апрельскому выпуску Украины. Команда редакторов решила сделать апрельскую обложку с журавлем в небе. Эта птица была изображена не случайно. журавль – любимая птица украинского народа, она является символом любви к родной земле.

Украинские обложки созданы во время войны

В марте украинское издание Elle представило свою новую digital-обложку. Обложка глянца представлена канвой, на которой красными нитями вышит слово "Hope" (Надежда). Буква "О" изображена в виде подсолнечника, прорастающего на нашем плодородном черноземе.

Мартовская digital-обложка Elle / Фото с Instagram

Впервые в истории глянец Playboy представил специальный выпуск о войне на Украине. На обложке украинского глянца – фотографии разрушенных зданий, эвакуация людей из Ирпеня и другие щемящие кадры.

Обложка спецвыпуска Playboy Ukraine / Фото с Instagram

В апреле Elle представил еще один номер. На обложке глянца – иллюстрация харьковчанки Александры Анисимовой, изобразившей на одной из улиц Харькова – души людей, тела которых навсегда покинули этот мир, но продолжают жить в городе.



обложка украинского Elle / Фото с Instagram