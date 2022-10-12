Життя переможе – тема осіннього номера Мarie Сlaire Ukraine. Це вперше за час війни видання випустило номер, в якому розповідає про те, як змінюються права жінок під час війни.

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"Життя переможе – тема осіннього номера Мarie Сlaire Ukraine. Ми щиро віримо в це, а також в перемогу ЗСУ в ницій війні, яку розв’язали російські окупанти 24 лютого на території України", – зазначається у виданні.

Український глянець у новому осінньому номері досліджує феномен української вишивки: як з оберегу вона перетворилася на геополітичний маніфест. Також команда видання поспілкувалася з українськими дизайнерами FROLOV, KATIMO, LITKOVSKA, the COAT, GUNIA project про шлях, який вони пройшли від початку війни. В інтерв’ю вони вони поділилися своїм баченням завтрашнього дня.



Обкладинка глянцю Мarie Сlaire / Фото з Instagram

Ще у березні грецьке видання Marie Claire присвятило квітневий випуск Україні. Команда редакторів вирішила зробити квітневу обкладинку з журавлем у небі. Цей птах був зображений не випадково. журавель – улюблений птах українського народу, він є символом любові до рідної землі.

Українські обкладинки створені в час війни

У березні українське видання Elle представило свою нову digital-обкладинку. Обкладинка глянцю представлена канвою, на якій червоними нитками вишито слово "Hope" (Надія). Буква "О" зображена у вигляді соняшника, який проростає на нашому родючому чорнозему.

Березнева digital-обкладинка Elle / Фото з Instagram

Вперше в історії глянець Playboy представив спеціальний випуск про війну в Україні. На обкладинці українського глянцю – світлини зруйнованих будівель, евакуація людей з Ірпеня та інші щемливі кадри.

Обкладинка спецвипуску Playboy Ukraine / Фото з Instagram

У квітні Elle прдставив ще один номер. На обкладинці глянцю – ілюстрація харків’янки Олександри Анісімової, яка зобразила на одній з вулиць Харкова – душі людей, тіла яких назавжди покинули цей світ, але ще продовжують жити в місті.



обкладинка українського Elle / Фото з Instagram