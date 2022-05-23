Марианна Сенчина запустила благотворительную коллекцию футболок с сине-желтыми цветами

Украинская дизайнерша Марианна Сенчина представила свою патриотическую миниколлекцию одежды. Прибыль от вещей передадут в благотворительный фонд Маши Ефросининой.

Украинские бренды начали активнее производить патриотические дропы. Вместе с тем дизайнеры передают деньги из прибыли на нужды ВСУ или благотворительные фонды, помогающие людям, пострадавшим от войны.

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Дизайнер из Бурштына, что на Ивано-Франковщине, Марианна Сенчина несколько лет живет в Милане, впрочем, сердцем и мыслями она с Украиной, поэтому создала патриотический дроп, средства по продаже которого передаст в фонд MASHA Foundation.

Бренд Marianna Senchina представил белоснежные футболки для мужчины и девушки с большими сине-желтыми цветами. Цена изделия – 200 евро. Дизайнер использовала сине-желтые цвета своих цветов "как знак будущей победы над насилием, жестокостью и террором".

"В эти трудные для нашей страны и все нас времена, когда многие семьи были вынуждены покинуть свои дома или жить в условиях, когда не хватает самого нужного, мы запускаем эту благотворительную акцию. Всю прибыль от продажи этой дропа передадим в благотворительный фонд MASHA Foundation, который сосредотачивается на гуманитарной помощи женщинам, детям, старикам и людям с ограниченными возможностями всех возрастных категорий", – заявила дизайнер.



Благотворительные футболки Marianna Senchina / Фото из инстаграммы



Благотворительные футболки Marianna Senchina / Фото из инстаграммы

Как Марианна Сенчина помогает Украине

"Я помогаю Украине, чем могу. Какое-то время мы с командой бренда шили подушки и покрывала для нашей армии. К сожалению, из-за небольших технических возможностей наших машин мы не можем отшивать бронежилеты. Мы производим легкую одежду, из легких тканей. Лично от себя я пересылаю деньги на благотворительность, армию, хожу на митинги, помогаю приезжим украинцам в вопросах поселения, распространяю информацию в соцсетях... У меня много российских друзей и знакомых, многие из них давно живут в Европе и сознательно относятся к ситуации в Украине, и поддерживают нашу страну", – рассказала дизайнер в одном из своих интервью.

Какие звезды одевают бренд Marianna Senchina

В костюме от украинского бренда часто появляются отечественные звезды шоу-бизнеса. Кроме того, вещи от нашего бренда есть в гардеробах иностранных знаменитостей. В платье и костюмы от украинской дизайнера одевались Рианна, Мэй Маск, Дуа Липа и Коко Роша.