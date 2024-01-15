В этом когда-то сияла Клаудия Шиффер: Марго Робби надела винтажный образ от Chanel

На церемонию вручения наград AFI Awards 2024 в Лос-Анджелесе звезда "Барби" надела наряд, в котором супермодель Шиффер дефилировала на показе 1995 года.

После того, как Марго Робби на красной дорожке несколько месяцев воспроизводила самые легендарные образы Барби, неожиданно было увидеть ее в наряде, знакомом нам из-за другой культовой блондинки. Супермодель Клаудия Шиффер носила этот ансамбль на показе Chanel весна-лето 1995 года, пишет 24 Канал.

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Образ состоит из укороченного кораллового блейзера с короткими рукавами, черной отделкой и блестящей сине-оранжевой брошью в форме цветка в центре. Он также имеет черную мини-юбку с завышенной талией и блестящий пояс Chanel.



Марго Робби в винтажном образе от Chanel / Фото: getty images

Кстати, оригинальный образ Шиффер имел разрез по центру, из-за которого видно было нижнее белье в горошек. Юбка Робби была без разреза.

Завершила наряд актриса черными туфлями Мэри Джейн с открытым носом, черной кожаной сумкой и бриллиантовым браслетом.

Другие выходы Марго Робби в образах Барби

Раньше звезда воспроизвела образ оригинальной куклы Барби "Соло в центре внимания" 1960 года. Яркий наряд для Робби создал бренд Schiaparelli.

Подборку образов, которые повторила актриса, можете просмотреть здесь.