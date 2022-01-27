73-летняя Мэй Маск надела костюм от талантливого украинского дизайнера на Неделе моды в Париже.

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Знаменитая писательница и диетолог приобрела для себя костюм-тройку из коллекции осень – зима 2021/22. Блондинка выбрала наряд от украинского бренда Marianna Senchina.

Мэй Маск примерила для популярного светского события костюм из серо-голубой шерсти. Удлиненный жакет выглядит по-особенному эффектно благодаря гипертрофированной линии плеча. Костюм довершает жилетка и брюки на кант на высокой посадке.

Стилистка звездной мамочки Джулия Перри дополнила образ Мэй бледно-красным шарфом и бордовой сумкой-седлом от Dior. Роскошная модель надела замшевые сапоги на каблуке. Как всегда, образ знаменитости дополняла элегантная прическа и насыщенный макияж.



Образ Мэй Маск в костюме от украинского бренда / Фото з Cosmopolitan



Слева на фото – костюм, который выбрала Мэй Маск / Фото с сайта Marianna Senchina

В каких украинских нарядах появлялась Мэй Маск

На отдыхе в Швейцарии Мэй Маск надела пуховик украинского бренда IENKI IENKI и балаклаву от бренда BEVZA;

Мэй Маск снялась для обложки глянца Vogue Czechoslovakia в виртуальной одежде бренда Dress-X, которую создали украинки;

В Киеве Мэй Маск надела синее платье от бренда Nadya Dzyak.