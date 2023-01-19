В честь 40-летия своей карьеры Мадонна подготовила для поклонников грандиозное появление на итальянской обложке издания Vanity Fair. По случаю этой юбилейной даты звезда устраивает большой тур с ее легендарными хитами. Тур официально начнется 15 июля в Ванкувере в Канаде. Также поклонники увидят документальный фильм о ее жизни.

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Для итальянского издания Мадонна не побоялась сняться в провокационной фотосессии, оскорбляющей чувство верующих. Певица повторила на фотосессии картину Леонардо да Винчи, снялась в образе Фриды Кало, в образе Иисуса и предстала на обложке в образе Богоматери.

Фотосессии поп-дивы, которая обыгрывает религиозные мотивы, снял дуэт итальянских фотографов – Луиджи Мурену и Янго Хензи.

На обложке издания Мадонна позирует в образе Девы Марии, плачущей и держащей в руках сердце, проткнутое мечами.



Провокационная фотосессия Мадонны / Фото с Vanity Fair

Певица также воспроизвела картину "Тайная вечеря" и предстала в образе Иисуса Христа, провокационно став на стол. Ее окружали двенадцать девушек. Поп-дива поделилась своими впечатлениями от новой фотосессии на религиозную тему.

"На Тайном вечере появляются Иисус и его ученики, все мужчины, поэтому я подумала, что было бы интересно все перевернуть и наполнить Иисуса женской энергией в окружении учениц. Мне понравилась идея поиграть с этим противоречием, которое на самом деле таковым не является", – рассказала Мадонна.



Провокационная фотосессия Мадонны / Фото с Vanity Fair



Провокационная фотосессия Мадонны / Фото с Vanity Fair

Кроме того, певица примерила образ мексиканской художницы Фриды Кало, надев обжатый корсет, ее фирменный обруч с цветами и завершила look длинной цепочкой с крестом.



Провокационная фотосессия Мадонны / Фото с Vanity Fair

В сети такая фотосессия и обложка уже подверглись жесткой критике со стороны верующих людей. Поклонники Мадонны отметили, что она перешла тонкую границу, и делать фотографии с крестом между ног – это табу.