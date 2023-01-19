У честь 40-річчя своєї кар’єри Мадонна підготувала для прихильників грандіозну появу на італійській обкладинці видання Vanity Fair. З нагоди цієї ювілейної дати зірка влаштовує великий тур з її легендарними хітами. Тур офіційно розпочнеться 15 липня у Ванкувері, що в Канаді. Також шанувальники побачать документальний фільм про її життя.

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Для італійського видання Мадонна не побоялася знятися у провокаційній фотосесії, яка ображає почуття вірян. Співачка повторила на фотосесії картину Леонардо да Вінчі, знялася в образі Фріди Кало, в образі Ісуса та постала на обкладинці в образі Богоматері.

Фотосесі поп-діви, яка обігрує релігійні мотиви зняв дует італійських фотографів – Луїджі Мурену та Янго Хензі.

На обкладинці видання Мадонна позує в образі Діви Марії, яка плаче і тримає в руках серце, що проткнуте мечами.



Провокаційна фотосесія Мадонни / Фото з Vanity Fair

Співачка також відтворила картину "Таємна вечеря" та постала в образі Ісуса Христа, провокаційно ставши на стіл. Її оточували дванадцять дівчат. Поп-діва поділилася своїми враженнями від нової фотосесії на релігійну тему.

"На Таємній вечорі з'являються Ісус та його учні, всі чоловіки, тому я подумала, що було б цікаво все перевернути і наповнити Ісуса жіночою енергією в оточенні учениць. Мені сподобалася ідея пограти з цією суперечністю, яка насправді такою не є ", – розповіла Мадонна.



Провокаційна фотосесія Мадонни / Фото з Vanity Fair



Провокаційна фотосесія Мадонни / Фото з Vanity Fair

Окрім того, співачка приміряла образ мексиканської художниці Фріди Кало, одягнувши обтислий корсет, її фірмовий обруч із квітами, та довершила look довгим ланцюжком з хрестом.



Провокаційна фотосесія Мадонни / Фото з Vanity Fair

У мережі така фотосесія та обкладинка вже піддалася жорсткій критиці з боку віруючих людей. Прихильники Мадонни зазначили, що вона перейшла тонку межу, і робити світлини з хрестом поміж ніг – це табу.