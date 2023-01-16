У день показу росіяни вкотре запустили ракети по Україні. Через повітряну тривогу моделі та публіка спустилися у бомбосховище, тому дефіле довелося відкласти. Коли сирени сповістили про відбій тривоги, поціновувачі мистецтва таки насолодилися перформансом Караванської, повідомляє 24 Канал.

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Як пройшов показ "Вишиванки-Couture Третього тисячоліття" Караванської

Нову колекцію вишиванок, створену з текстильною дизайнеркою Ксенією Уманською, Оксана Караванська показала у колаборації з Львівською національною оперою. Оригінальне дефіле відбулося у вишуканій Дзеркальній залі. Цього разу модельєрка відмовилася від традиційного показу.

Родзинкою вечора стало те, що замість моделей вишиванки одягнули артистки балету Львівської опери. Модний показ пройшов у живому музичному супроводі, знавці музики впізнали цитати балетної класики. Режисером дійства виступив генеральний директор, художній керівник Львівського театру опери та балету Василь Вовкун.

Показ "Вишиванки-Couture Третього тисячоліття" / Фото Олександра Шамова

За останні вісім років це вже сьоме дефіле "Вишиванки-Couture Третього тисячоліття". За цей час колекції Караванської помітно трансформувалися. Спочатку вони були присвячені порятунку старовинної вишивки і інтеграції її в сучасний крій. Зараз це здебільшого новітні розробки, інспіровані українськими орнаментами родом з різних куточків України.

"Продовжую творити історію української вишиванки, підтримуючи світовий тренд Made in Ukraine. Музи не мають мовчати і в часі війни! Усі ці понад 10 місяців повномасштабної війни Росії проти України я не зупинялася, творчо працювала, не знаючи, коли, де і як зможу показати свої нові роботи. Нещодавно усвідомила, що усі ми зараз дуже потребуємо теплоти особистих зустрічей. І навіть те, що дефіле збіглося в часі із ракетною атакою України, дуже символічно. Ворог хоче знищити нашу ідентичність, нашу самобутність, наші традиції. Тому мусимо тримати і культурний фронт, не переривати творення коду української нації", – розповіла Оксана Караванська.



Оксана Караванська та Ксенія Уманська на показі / Фото Олександра Шамова

Нагадаємо, нещодавно Оксана Караванська розповіла про створення своєї першої вишиванки, яку називають "тернопільською". Саме її одягнула у свій час Катерина Ющенко та справила надзвичайний фурор: "Почалося все з Руслани, яка виграла для України 50-те ювілейне Євробачення. Дикі танці, надсучасна концепція сцени, а для додаткового шику – дівчата в українських строях красиво дефілюють у фіналі. Так з'явилася моя перша кутюрна колекція за мотивами 14 етнічних регіонів України".