Мадонна одела корсет от украинского бренда: безупречные кадры

63-летняя певица Мадонна появилась в кожаном корсете от украинского бренда Anoeses. Звезда сделала в изделии несколько фото в отеле, а затем вышла в нем на сцену.

Недавно знаменитость одела корсет от украинского бренда Anoeses во время NYC Pride Week, который состоялся в поддержку нового сборника ее ремиксов Finally Enough Love и World of Women NFT из коллекции WoW Foundation.

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Один из своих сценических образов стилисты стилизовали черным кожаным корсетом Aria бренда Anoeses. Сначала Мадонна дополнила корсет мини-юбкой, а на сцену вышла в желтом спортивном костюме с фиолетовыми вставками, вышедшем в коллаборации Gucci x Adidas.

Певица любит поражать дерзкими образами, поэтому одела черные колготки в сеточку и ботинки. Мадонна уложила волосы в фирменные локоны, нанесла макияж с акцентом на глаза и добавила несколько массивных украшений на шею.



Мадонна одела корсет от украинского бренда / Фото из Vogue



Мадонна одела корсет от украинского бренда / Фото из Vogue



Мадонна одела корсет от украинского бренда / Фото из Vogue

Мадонна уже не в первый раз появляется на публике в вещах Anoeses. Наряды этой марки одевали такие знаменитости, как Лорена Дюран и Charli XСX.

Что известно о бренде Anoeses

Бренд Anoeses основали в 2018 году в Украине в результате творческого сотрудничества супругов Константина и Екатерины Саввопулов. Бренд выпускает предметы повседневной одежды из кожи, латекса и текстиля.

Во время войны Anoeses активно поддерживает ВСУ и еженедельно посылает денежную помощь на военное оборудование и другие нужды. Также команде Anoeses удалось собрать средства на машину скорой помощи для врачей-волонтеров.

Мировые знаменитости в украинских брендах

Недавно немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне одела платье от бренда Jamemme на отдыхе в Италии. Знаменитость уже не в первый раз одевает вещи от украинских брендов.

Мать Илона Маска появилась на вечеринке Pride Month в эффектном образе, главным элементом которого стал жакет от украинского бренда Pure creative project.