Украинские бренды уже стали узнаваемыми во всем мире. Отдельные единицы из коллекций одевают популярные модели, актрисы, певицы, прославляя наших дизайнеров по всему миру.

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К примеру, популярный скорт от CULTNAKED или шляпа Руслана Багинского уже не вызывают большого удивления, только благодарность за то, что звезды выбирают наряды именно от наших дизайнеров.

Эффектные вещи от наших дизайнеров одевали самые популярные звезды. В наряде от украинских брендов появлялась героиня сериала "Игра престолов" Софи Тернер, известная певица Мадонна, модель Эмили Ратажковски, светская львица Ким Кардашян, инфлюэнсер Гейли Бибер, актриса Меган Фокс и многие другие.

Образовательный проект в сфере моды MODEISME выбрал 7 лучших выходов стильных звезд в украинском наряде.



Мировые знаменитости в вещах от украинских брендов / Фото с Modeismi



Мировые знаменитости в вещах от украинских брендов / Фото с Modeismi



Мировые знаменитости в вещах от украинских брендов / Фото с Modeismi



Мировые знаменитости в вещах от украинских брендов / Фото с Modeismi



Мировые знаменитости в вещах от украинских брендов / Фото с Modeismi



Мировые знаменитости в вещах от украинских брендов / Фото с Modeismi