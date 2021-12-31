Голливудская знаменитость охотно делится со своими фанатами в инстаграме смешными кадрами. Деми Мур редко публикует светские выходы, а чаще показывает подписчикам фотографии из реальной жизни.

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Актриса проводит свои новогодние каникулы вместе с большой семьей. Часто за одним столом собирается семья ее бывшего мужа Брюса Уиллиса.

Недавно Деми Мур одела всех членов семьи в спортивные костюмы бренда Ким Кардашян SKIMS, а теперь показала стильный зимний аутфит.

Звезда киноэкранов надела серые классические брюки, которые дополнила свитером в стиле 90-х. Деми надела молочно-салатовый свитер со снежинками и красными лыжниками с елками. Образ знаменитости дополнили очки и распущенные волосы.

Как всегда, актриса позировала перед камерами в игривом настроении. В заметке Деми Мур пожелала своей почти 3-миллионной аудитории счастливого Нового года.

Праздничный образ Деми Мур / Фото из инстаграма