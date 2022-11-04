Модные водолазки из коллекций осень-зима 2022/23: подборка стильных изделий

Тонкий гольф с горловиной является актуальной вещью на все времена и в любой сезон. В холодную погоду водолазка является незаменимым элементом гардероба.

В сезоне осень-зима 2022/23 кроме базовых водолазок в классических оттенках, вы сможете найти варианты с интересным кроем и оттенком.

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На подиумах модели представляли гольфы с геометрическими вырезами, изделия с принтами, полупрозрачные водолазки, вещи ярких цветов и со спортивными элементами.

Классическая белая и черная водолазка – базовый выбор, который прослужит вам каждый сезон. Впрочем, к классической водолазке вы можете добавить любой нейтральный оттенок – от серого до приглушенного коричневого. Все зависит от эстетики и цветовой гаммы вашего гардероба.

Девушки, которые склонны к максимализму и любят запоминающиеся вещи, могут обратить внимание на яркие водолазки или модели с принтами. Водолазку можно сочетать с разнообразными жакетами или рубашками оверсайза.

Ralph Lauren миксуют минималистичные водолазки с белыми рубашками и клетчатыми жакетами, а Boss дополняют широкие штаны и удлиненные гольфы в рубчик.



Модные водолазки на осенне-зимний период / Фото с Vogue



Модные водолазки на осенне-зимний период / Фото с Vogue



Модные водолазки на осенне-зимний период / Фото с Vogue



Модные водолазки на осенне-зимний период / Фото с Vogue



Модные водолазки на осенне-зимний период / Фото с Vogue



Модные водолазки на осенне-зимний период / Фото с Vogue



Модные водолазки на осенне-зимний период / Фото с Vogue



Модные водолазки на осенне-зимний период / Фото с Vogue