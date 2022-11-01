Стильные инфлюэнсеры – это не просто новомодный англицизм, а конкретный инструмент брендов или отдельных элементов гардероба в борьбе за популярность, пишет 24 канал.

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Именно поэтому модницы чаще всего черпают вдохновение для создания своих аутфитов у ведущих it-girl.

Модные звезды инстаграмма уже давно стали агентами и популяризаторами влияния. Те вещи, которые они примеряют на себе, за время хотят примерить большинство модниц.

Смотреть на стильных звезд инстаграмму гораздо проще, чем зайти в магазин с целым ворохом вещей на полках, которые вы не знаете, и из этого самостоятельно составлять образ.

Что активно одевают фешионисты и пропагандируют в своих профилях – смотрите в подборке и выбирайте для себя образы для будничных или праздничных выходов.

Выбирайте для прогулки светло-серый свитер с молочными брюками и дополняйте образ черными кроссовками, курткой-кожянкой и сумкой.

Металлик очень популярен в этом сезоне. Дизайнеры предложили множество обуви в таком оттенке, впрочем, советуем сделать вам ставку на шорты или юбку, а сапоги и блузу подобрать в черном цвете. Выглядит такой образ очень стильно.

Черно-белую классику из белого лонгслива и черных брюк довершайте тренчом и белыми кроссовками.

Трикотажное платье с горловиной цвета camal в сочетании с дубленкой – лучший вариант для будничной прогулки или выходного дня.

Брюки палаццо в паре со свитером и сапогами казаками или замшевой светлой обувью довершайте длинным пальто и сумкой ему под цвет.

Осенью особенно актуальны трикотажные костюмы, состоящие из широких брюк и свитера с горловиной. Дополняйте такой образ лаконичным пальто.

Свитшот с мешковатыми джинсами и кроссовками стилизуйте модной коричневой дубленкой и бейсболкой. Такой look идеально подойдет для прогулки по городу.