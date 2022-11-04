У сезоні осінь-зима 2022/23, окрім базових водолазок у класичних відтінках, ви зможете знайти варіанти з цікавим кроєм та відтінком.

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На подіумах моделі представляли на собі гольфи з геометричними вирізами, вироби з принтами, напівпрозорі водолазки, речі яскравих кольорів та зі спортивними елементами.

Класична біла та чорна водолазка – базовий вибір, який прослужить вам на кожен сезон. Втім до класичної водолазки ви можете додати будь-який нейтральний відтінок – від сірого до приглушеного коричневого. Все залежить від естетики та кольорової палітри вашого гардеробу.

Дівчата, які схильні до максималізму та люблять речі, які запам’ятовуються, можуть звернути увагу на яскраві водолазки чи моделі з принтами. Водолазку можна поєднувати з різноманітними жакетами чи сорочками оверсайз.

Ralph Lauren міксують мінімалістичні водолазки з білими сорочками та картатими жакетами, а Boss доповнюють широкі штани та подовжені жилети гольфами в рубчик.



Модні водолазки на осінньо-зимовий період / Фото з Vogue



Модні водолазки на осінньо-зимовий період / Фото з Vogue



Модні водолазки на осінньо-зимовий період / Фото з Vogue



Модні водолазки на осінньо-зимовий період / Фото з Vogue



Модні водолазки на осінньо-зимовий період / Фото з Vogue



Модні водолазки на осінньо-зимовий період / Фото з Vogue



Модні водолазки на осінньо-зимовий період / Фото з Vogue



Модні водолазки на осінньо-зимовий період / Фото з Vogue