5 модных трендов из Недели моды в Милане: на что советуют обратить внимание дизайнеры

В Милане завершилась Неделя моды, а это значит, что пора подводить итоги и определять, какие представленные вещи дизайнерами будут в моде в новом осенне-зимнем сезоне.

В коллекциях на сезон осень-зима 2023/2024 дизайнеры представили множество прозрачных тканей, широкие пояса, теплые балаклавы, ультравысокие сапоги и практичные и комфортные образы на каждый день.

Читайте также 5 главных трендов из Недели моды в Лондоне: на что нужно обратить внимание

Сапоги к бедрам

На осень дизайнеры советуют приобрести очень высокие сапоги, достающие линии бедер. Такая обувь выглядит очень эффектно, так что прекрасно сочетается с платьями или юбками длины мини.



Стильные вещи на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Прозрачные ткани

Наряды с прозрачными тканями нашли свое место в осенне-зимнем сезоне. Дизайнеры еще не готовы прощаться с этим трендом, поэтому представили платья, обнажающие тело и подчеркивающие женственность.



Стильные вещи на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Пояс-корсет

Широкие пояса, напоминающие корсеты – это один из главных трендов среди аксессуаров в следующем сезоне. Дизайнеры советуют одевать такие корсеты поверх платьев, пальто и кожаных тренчей.



Стильные вещи на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные вещи на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Балаклава

Такой головной убор как балаклава не будет терять своей популярности в будущем сезоне, так что они точно вам понадобятся уже осенью.



Стильные вещи на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Практические и комфортные вещи

Дизайнеры сделали ставку на практические и понятные образы, которые можно легко добавить в свой гардероб. Да, базовые мешковатые джинсы сочетайте с белой майкой, джинсы с рубашкой и жакетом, а юбку с жакетом или пальто одного оттенка.



Стильные вещи на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные вещи на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные вещи на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue