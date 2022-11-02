Самые стильные серые джинсы на осень, которые нужно обязательно приобрести: модная подборка

Для каждой девушки джинсы являются главным элементом гардероба вне зависимости от времени года. Из года в год появляются новые модели джинсов, впрочем, серый цвет не выходит из моды и до сих пор остается актуальным.

Весной мы носим джинсы с куртками-кожанками и лоферами, летом – с топами и босоножками, осенью – с пальто и сапогами, а зимой – с дубленкой и уггами.

Читайте также 7 стильных образов каждый день от мировых инфлюэнсеров: интересные аутфиты

Для сезона осень-зима 2022/2023 бренды подготовили множество оттенков серых джинсов – от светлого камня до угольного цвета.

В этом сезоне избавьтесь от обжатых серых джинсов, которые считаются антитрендовыми и обратите внимание на широкие модели. Свободные и мешковатые серые джинсы можно встретить повсюду – от коллекции Balenciaga до Acne Studios.

Обращайте внимание на оттеночные джинсы мокрого асфальта. Они лучше всего подойдут к вашим осенним аутфитам.

В этом сезоне особенно актуальны джинсы-карго. Бренд Isabel Marant предлагает носить их с вельветовым топом. Если вы хотите подобрать идеальные серые джинсы для капсульного гардероба, то выбирайте изделия классического серого цвета, базового кроя и высокой посадки, который подходит всем типам фигуры.

Если вы готовы к экспериментам, то выбирайте джинсы с низкой посадкой в стиле 2000-х годов из коллекции Blumarine.



Серые джинсы – тренд осени / Фото с Vogue



Серые джинсы – тренд осени / Фото с Vogue



Серые джинсы – тренд осени / Фото с Vogue



Серые джинсы – тренд осени / Фото с Vogue

Как носят серые джинсы инфлюэнсеры