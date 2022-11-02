Навесні ми носимо джинси з куртками-шкірянками та лоферами, влітку – з топами та босоніжками, восени – з пальтами та чобітьми, а взимку – з дублянкою та уггами.

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Для сезону осінь-зима 2022/2023 бренди підготували величезну кількість відтінків сірих джинсів – від світлого каменю до вугільного кольору.

Цього сезону позбудьтеся від обтислих сірих джинсів, які вважаються антитрендовими та зверніть увагу на широкі моделі. Вільні та мішкуваті сірі джинси можна зустріти всюди – від колекції Balenciaga до Acne Studios.

Звертайте увагу на джинси відтінку мокрого асфальту. Вони найкраще пасуватимуть до ваших осінніх аутфітів.

Цього сезону особливо актуальними є джинси-карго. Бренд Isabel Marant пропонує носити їх з вельветовим топом. Якщо ви хочете підібрати ідеальні сірі джинси для капсульного гардеробу, то обирайте вироби класичного сірого кольору, базового крою та на високій посадці, який підходить всім типам фігури.

Якщо ж ви готові до експериментів, то обирайте джинси з низькою посадкою у стилі 2000-х років із колекції Blumarine.



Сірі джинси – тренд осені / Фото з Vogue



Сірі джинси – тренд осені / Фото з Vogue



Сірі джинси – тренд осені / Фото з Vogue



Сірі джинси – тренд осені / Фото з Vogue

Як носять сірі джинси інфлюенсери