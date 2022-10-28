Украинская стилистка Яна Платонова рассказала в своем инстаграмме роль шарфов и отметила, что по ее наблюдениям шарф воспринимают и используют исключительно как утепляющий слой. Впрочем, кроме того, что шарф согревает шею, у него много других функций.

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• шарф делает ваш образ более объемным, интересным, сложным (при правильной стилизации);

• шарф может создавать дополнительную вертикаль, которая "вытягивает" силуэт (т.е. делает нас визуально более стройными/высшими);

• шарф может работать, как "клей", объединяя разные составляющие комплекта в один ансамбль;

• шарф создает атмосферу: каждая вещь имеет определенный визуальный код, так же шарф может быть уютным, веселым или элегантным, передавая тот же месседж, который вам нужно.

"Также не стоит лишать шарф функциональной составляющей. Для этого следует четко понимать: вы вишли неторопливо прогуляться по городу в безветренную погоду или вам нужно 20 минут ждать маршрутку на остановке в ненастный день? Вы бегаете по городу, решая кучу дел и передвигаетесь пешком или вы на собственном автомобили и никуда не торопитесь? Выбирая уместность, вы всегда тем самым вычеркиваете кучу потенциальных проблем", – отметила стилистка.

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Стилистка собрала подборку образов с шарфами, которыми вы можете вдохновиться и примерить на себе. Шарфы разных цветов или в тон к верхней одежде идеально сочетаются с пальто и пуховиками.



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram



Актуальные образы с шарфом на осень 2022 / Фото с Instagram