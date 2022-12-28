В выборе зимней одежды для нас всегда в приоритете будет оставаться комфортная и теплая одежда, пишет 24 канал.

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В этом сезоне фешионисты показывают нам очень стильные образы, которые хочется повторять. Среди стильных нарядов: дубленки-авиаторы, пушистые шубы, короткие угги, балаклавы, панамы и яркие элементы гардероба.

Все эти модные вещи демонстрируют в своих выходах модницы из разных уголков мира. Fashion 24 собрал лучшие выходы фешионистов, которые вы можете применить опираясь на собственный гардероб.

Модница из Ганновера примеряла черные брюки из водонепроницаемого материала, которые дополнила белой базовой майкой, которую следует заменить белым свитером или водолазкой. Девушка завершила look короткими уггами, панамой и солнцезащитными очками.



Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram

Если вы любите прибавлять к зимним формулам цвета, то можете смело повторить образ фешионистов в розовых оттенках. Модница примерила розовый свитер, соединившийся со светло-розовыми джинсами и шапкой. В тон к нарядам она тоже подобрала сумку, а сверху надела коричневое пальто.



Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram

Американка Мими Нгуен прогулялась по Бруклину в базовых джинсах и сером свитере на замочке. Сверху она надела черное пальто и яркую шапку цвета фуксии.



Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram

Фелисия Акерстром этой зимой примеряет трендовое пальто в принт «Елка». Недавно в таком появилась Гейли Бибер.



Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram

Для создания базового и стильного аутфита вам подойдет белая водолазка, голубые джинсы, пальто из овчины и корточки угги.



Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram

Если у вас в гардеробе широкие штаны, то можете одевать их под популярные угги. Сверху дополните образ дубленкой, длинным теплым шарфом и бейсболкой. Также зимой актуальны сумки из овчины, поэтому можете довершить look таким милым аксессуаром.



Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram

Фелисия Федин делает ставку на зимний гламур, поэтому короткую шубу завершает лосинами и сапогами на каблуке. Модница также не забыла про трендовый аксессуар – черную повязку на голову и солнцезащитные очки.



Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram

Модница из Копенгагена выбирает на прогулку молочное пальто, которое носит с джинсами, уггами и шапкой с шарфом в тон к верхней одежде.



Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram

Немка Каролина Даур одевает зимой белые брюки, которые дополняет черным свитшотом, дубленкой и обувью на каблуке.

Стильные формулы на зиму от модниц / Фото с Instagram