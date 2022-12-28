У виборі зимового вбрання, для нас завжди в пріоритеті залишатиметься комфортне і тепле вбрання, пише 24 канал.

Читайте також 5 ідеальних речей, без яких вам не обійтися цієї зими: стильна добірка

Цього сезону фешіоністи показують нам надзвичайно стильні образи, які хочеться повторювати. Серед стильного вбрання: дублянки-авіатори, пухнасті шуби, короткі угги, балаклави, панами та яскраві елементи гардероба.

Всі ці модні речі демонструють у своїх виходах модниці з різних куточків світу. Fashion 24 зібрав найкращі виходи фешіоніст, які ви можете застосувати опираючись на власний гардероб.

Модниця з Ганновера приміряла чорні штани з водонепроникного матеріалу, які доповнила білою базовою майкою, яку варто замінити білим светром чи водолазкою. Дівчина довершила look короткими уггами, панамою та сонцезахисними окулярами.



Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram

Якщо ви любите додавати до зимових формул кольори, то можете сміливо повторити образ фешіоністи в рожевих відтінках. Модниця приміряла рожевий светр, який поєднала зі світло-рожевими джинсами та шапкою. В тон до вбрання вона також підібрала сумку, а зверху одягнула коричневе пальто.



Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram

Американка Мімі Нгуєн прогулялася Брукліном у базових джинсах та сірому светрі на замочку. Зверху вона одягнула чорне пальто та яскраву шапку кольору фуксії.



Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram

Фелісія Акерстром цієї зими приміряє трендове пальто в принт «ялинка». Нещодавно у такому з’явилася Гейлі Бібер.



Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram

Для створення базового та стильного аутфіту вам підіде біла водолазка, блакитні джинси, тепле пальто з овчини та корткі угги.



Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram

Якщо маєте у своєму гардеробі широкі штани, то можете одягати їх під популярні угги. Зверху доповніть образ дублянкою, довгим теплим шарфом та бейсболкою. Також взимку є актуальними сумки з овчини, тому можете довершити look таким милим аксесуаром.



Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram

Фелісія Федін робить ставку на зимовий гламур, тож коротку шубу довершує лосинами та чоботами на підборах. Модниця також не забула про трендовий аксесуар – чорну пов’язку на голову та сонцезахисні окуляри.



Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram

Модниця з Копенгагена обирає на прогулянку молочне пальто, яке носить з джинсами, уггами та шапкою з шарфом в тон до верхнього одягу.



Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram

Німкеня Кароліна Даур одягає взимку білі штани, які доповнює чорним світшотом, дублянкою та взуттям на підборах.

Стильні формули на зиму від модниць / Фото з Instagram