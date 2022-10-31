Стильные минималистические свадебные платья на осень 2022 года: лучшие фасоны

Все чаще невесты выбирают для своего торжественного дня лаконичные минималистичные платья с маленьким количеством блесток, кружев или перьев. Если вы предпочитаете минимализм и планируете выйти замуж в скромном свадебном платье – смотрите нашу подборку лучших фасонов на осень.

В шелковом платье, скользящем по телу, очерчивая женские изгибы или же в белом платье из крепа с изысканными пуговицами точно захочется выйти замуж каждой девушке.

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Классические силуэты, лаконичный крой и чистые оттенки – основа вневременного свадебного образа. Преимуществом таких лаконичных платьев перед платьями с пышным декором есть их актуальность на все годы.

Минималистическое платье на бретельках от Vera Wang очень нежно смотрится с длинными белоснежными перчатками. Кто любит нежные образы, могут присмотреться к платью с бантом на спине от Oscar De La Renta или к платью Romona Keveza с маленькими пуговицами.



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue

В настоящее время немало невест делают ставку на свадебные платья, которые можно одеть после торжеств. К примеру, в белое платье с длинными рукавами и открытой спиной Viktor & Rolf вы можете еще не раз одеть после свадебной церемонии. А платье с тонкими бретельками и глубоким разрезом на ноге может подойти для любых других празднований – корпоративов, дней рождений или на Новый год.



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Модные миналистические платья на осень 2022 / Фото с Vogue