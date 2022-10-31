У шовковій сукні, що ковзає по тілу, окреслюючи жіночі вигини або ж у білій сукні з крепу з вишуканими ґудзиками точно захочеться вийти заміж кожній дівчині.

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Класичні силуети, лаконічний крій та чисті відтінки – це основа позачасового весільного образу. Перевагою таких лаконічних суконь перед платтями з пишним декором є їхня актуальність на всі роки.

Мінімалістична сукня на бретельках від Vera Wang дуже ніжно виглядає з довгими білосніжними рукавицями. Хто любить ніжні образи, можуть придивитися до сукні з бантом на спині від Oscar De La Renta або до сукні Romona Keveza з маленькими ґудзиками.



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue

У теперішній час чимало наречених роблять ставку на весільні сукні, які можна одягнути після урочистостей. До прикладу, у білу сукню з довгими рукавами й відкритою спиною Viktor & Rolf ви можете ще не один раз одягнути після весільної церемонії. А сукня з тонкими бретельками та глибоким розрізом на нозі може підійти вам для будь-яких інших святкувань – корпоративів, днів народжень чи на Новий рік.



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Модні мінамалістичні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue